Aus Bielefeld: St. Pauli verpflichtet Linksverteidiger Oppie

Der Linksverteidiger Louis Oppie überzeugte bei der Arminia nicht nur im DFB-Pokal. Nun wechselt er in die Bundesliga.

Knapp sieben Wochen nach dem DFB-Pokalendspiel erfüllt sich Louis Oppie den nächsten Kindheitstraum und wechselt in die Fußball-Bundesliga.

Der Linksverteidiger verlässt den Zweitliga-Aufsteiger und Cup-Finalisten Arminia Bielefeld und schließt sich dem FC St. Pauli an. Über die Ablöse für den 23-Jährigen wurde Stillschweigen vereinbart.

Der in Bielefeld unangefochtene Stammspieler absolvierte in zwei Jahren 71 Drittliga-Partien für die Arminia und erzielte dabei sieben Treffer. Zum märchenhaften Lauf der Bielefelder bis in DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (2:4) steuerte er zwei Tore und eine Vorarbeit bei.