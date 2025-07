Bänderverletzung: Stuttgarts Stiller droht Zwangspause

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bangt um Nationalspieler Angelo Stiller. Wie der Pokalsieger bekannt gab, zog sich der 24-Jährige am Mittwoch bei einer Einheit im Trainingslager in Rottach-Egern „vermutlich eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk“ zu. Der Mittelfeldspieler könne deshalb vorerst nicht am Teamtraining teilnehmen, „weitere Untersuchungen inklusive entsprechender MRT-Aufnahmen“ seien für Donnerstag vorgesehen.

Stiller hatte erst Mitte Mai eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten, in der Folge hatte er das Final Four der Nations League mit dem DFB-Team verpasst. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gilt der 24-Jährige als wichtige Stütze, in der vergangenen Saison stand er in 47 Spielen für den VfB auf dem Platz.