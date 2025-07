Bayern-Boss wird wegen Bericht deutlich: "Nonsens!"

Die Bayern-Bosse treten wieder als komplette Einheit auf! Der deutsche Rekordmeister gab am Mittwoch die Verpflichtung von Luis Díaz bekannt . In der obligatorischen Pressemitteilung fiel ein Detail ganz deutlich ins Auge: Dieser Transfer war ein Gemeinschaftsprojekt.

Dreesen wird deutlich: „Nonsens“

Dort sagte der Vorstandsvorsitzende auf SPORT1 -Nachfrage: „Vielleicht haben wir es auch betont, weil es in einem anderen Kontext eine E-Mail mit einem CC so zitiert wurde und da etwas dargestellt wurde, was Nonsens ist.“

Dreesen spielt mit der Aussage auf einen Medienbericht von Mitte Juli an, in dem davon berichtet wurde, dass das Bayern-Angebot für Nick Woltemade per E-Mail vom Vorstandsvorsitzenden und nicht von Sportvorstand Max Eberl an den VfB geschickt wurde. Eberl habe nur als Nebenempfänger in CC gestanden.