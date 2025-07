Bayern-Geheimnis um Haaland enthüllt: "Er hat in München verhandelt"

Hermann Gerland hatte stets ein Auge für talentierte Nachwuchskicker. Unter anderem an Erling Haaland war er schon sehr früh interessiert.

So empfahl die deutsche Trainerlegende dem Rekordmeister unter anderem die Verpflichtung von Erling Haaland, wie Gerland dem kicker nun verriet. Auf den Norweger habe er verwiesen, „als er noch in Molde war. Er hat in München verhandelt, wollte 10.000 bis 15.000 Euro im Monat verdienen und hätte 2,8 Millionen Euro gekostet.“