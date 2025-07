Bayern testen gegen Lyon

Der FC Bayern empfängt im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Saison den französischen Erstligisten Olympique Lyon zu einem Testspiel in der Allianz Arena. Anpfiff der Begegnung des deutschen Meisters mit dem Traditionsklub ist am 2. August um 15.30 Uhr.

"OL" belegte in der vergangenen Saison Platz sechs der Ligue 1 und qualifizierte sich so für die Europa League. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten sollte der frühere Serienmeister, bei dem der ehemalige Münchner Corentin Tolisso spielt, seinen Platz in der höchsten Spielklasse allerdings verlieren. Lyon legte jedoch erfolgreich Einspruch gegen den Zwangsabstieg ein.

Für die Bayern ist es das erste Testspiel der Saison. Sie starten am 28. Juli in die Vorbereitung und testen danach noch gegen Tottenham Hotspur (7. August) sowie bei Grasshopper Zürich (12. August).

Am 16. August steigt der Franz-Beckenbauer-Supercup bei Pokalsieger VfB Stuttgart, am 22. August steht der Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig an. Nach einem Freundschaftssiel gegen einen österreichischen Fanklub am 23. August kommt es vier Tage später zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.