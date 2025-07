Bericht: Weiter kaum Frauen in Fußball-Führungsetagen

Die Führungsetagen der 36 deutschen Profiklubs bleiben fest in Männerhand. Lediglich sechs Prozent der Top-Management-Positionen in der Bundesliga und 2. Bundesliga waren in der Saison 2024/25 mit Frauen besetzt. Das geht aus dem Jahresbericht „Lage der Liga“ hervor, den die gemeinnützige Organisation „Fußball kann mehr“ (FKM) zur Diversität in Führungsgremien im deutschen Profifußball veröffentlicht hat.