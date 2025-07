BVB gibt nächsten Spieler ab - für die Profis spielte er nie!

Guillermo Bueno kehrt in seine Heimat zurück, ohne ein Profispiel für den BVB zu absolvieren.

In der vergangenen Saison war der gebürtige Spanier an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen, ansonsten spielte er vornehmlich in der zweiten Mannschaft des BVB.