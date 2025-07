Bundesliga-Anstoßzeiten verkündet: BVB hat erstes Topspiel

Zum Saisonstart spielt Bayern München am Freitag, den 22. August, um 20.30 Uhr gegen RB Leipzig. Die erste Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr findet am Tag darauf unter anderem mit Partien von Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt statt.

Borussia Dortmunds Bundesliga-Auftakt bei St. Pauli steigt im Anschluss zur Topspiel-Zeit um 18.30 Uhr. Am Folgetag spielen die beiden Bundesliga-Aufsteiger, der 1. FC Köln um 15.30 Uhr bei Mainz 05, der HSV um 17.30 in Mönchengladbach.

Hamburg-Derby läuft als Einzelspiel

Weiter ist bekannt, dass das Hamburger-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli am 2. Spieltag als Einzelspiel stattfinden wird (Freitag, 20.30 Uhr, 29. August). Einen Tag später steigt das erste Topspiel für die Münchner, die am 30. August zu Gast in der Augsburger WWK Arena sein werden.

Den 3. Spieltag eröffnen Leverkusen und Frankfurt am Freitag, das Topspiel am Samstag findet in der Münchner Allianz Arena zwischen den Bayern und Aufsteiger HSV statt. Am 4. Spieltag kommt es am Sonntag (17.30 Uhr) zum Derby zwischen Gladbach und der Werkself.