Bundesliga-Trainer mit Seitenhieb: "Die spielen jetzt Experte"

Steffen Baumgart genießt seinen Trainerjob in der Bundesliga – und macht das unmissverständlich klar. In einem Nebensatz teilt er gegen selbsternannte Experten aus.

Steffen Baumgart genießt seinen Trainerjob in der Bundesliga – und macht das unmissverständlich klar. In einem Nebensatz teilt er gegen selbsternannte Experten aus.

Steffen Baumgart ist nicht nur für seine markanten Mützen bekannt, sondern auch für klare Worte. So auch jetzt: In einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, sprach der 52-Jährige nicht nur über seine Freude, Bundesliga-Trainer zu sein – sondern überraschte zudem mit einem deutlichen Seitenhieb gegen frühere Kritiker.