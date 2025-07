Ist der BVB-Machtkampf schon entschieden?

BVB-Machtkampf: Watzke will Präsident werden

„Lunow hat sich keinen Gefallen getan“

„Die einzige Chance für Lunow wäre gewesen, wenn die Abstimmung in Person in der Westfalenhalle stattgefunden hätte. Da hätten sich die Fans mobilisieren können und ihm ihre Stimme geben können. Wenn sich diese Versammlung dann zieht, gewinnt die Seite mit dem besseren Sitzfleisch“, meint Sedlbauer: „Ich glaube, Lunow hat sich keinen Gefallen damit getan, dass er so früh angekündigt hat, kandidieren zu wollen. So hat die Watzke-Seite jetzt lange Zeit, sich einen Plan zu überlegen.“