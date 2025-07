FC Bayern oder VfB? Das rät Effenberg Woltemade

Ein Stammplatz in Stuttgart sei "besser für seine Entwicklung", sagt Effenberg auch mit Blick auf die WM 2026.

Der langjährige Bayern-Profi Stefan Effenberg rät Nick Woltemade zu einem Verbleib beim VfB Stuttgart. „Ich glaube, dass es besser für seine Entwicklung ist, jetzt zu sagen: Ich helfe dem VfB in der nächsten Saison mit meinen Toren, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Assists weiter“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler am Donnerstag bei einem Sponsorentermin in Berlin.