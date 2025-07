Erste Station im Ausland: Behrens wechselt nach Lugano

Ex-Nationalspieler Kevin Behrens hat nach dem Auslaufen seines Vertrags beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg einen neuen Verein gefunden. Wie der FC Lugano am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 34-Jährige einen Vertrag bis 2027. Der Klub aus der Schweizer Super League ist seine erste Station im Ausland.

In der Bundesliga spielte Behrens für Wolfsburg (2024-2025) und Union Berlin (2021-2024), erzielte dabei in 106 Spielen 16 Treffer. In dieser Saison (ein Tor und eine Vorlage) kam er über den Status eines Ergänzungsspielers nicht hinaus. Im Oktober 2023 gab Behrens sein Debüt für die Nationalmannschaft, seitdem wurde er aber nicht mehr berücksichtigt.