Ex-BVB-Chef Niebaum schreibt Politthriller: "Neue Erfahrung"

SID 06.07.2025 • 06:31 Uhr Der 76-Jährige hat ein Buch mit dem Titel "White House for sale" geschrieben.

Borussia Dortmunds langjähriger Präsident Gerd Niebaum ist unter die Autoren gegangen. Der 76-Jährige hat einen Politthriller mit dem Titel "White House for sale" geschrieben, der ab Montag im Handel erhältlich ist. In dem Buch geht es um den Einfluss von Milliardären im Weißen Haus, Intrigen und Verschwörungen in der amerikanischen Politik und eine Kryptowährung, die den Dollar ablösen soll.

"Die Erfahrungen aus dem Fußball haben meine Phantasie vermutlich angeregt", sagt Niebaum über sein Erstlingswerk: "Für mich war es eine neue Erfahrung und eine echte Herausforderung. Ich wollte eine Geschichte schreiben, die den Leser fesselt und unterhält."

Niebaum stand 18 Jahre (1986 bis 2004) an der Spitze des BVB, 15 Jahre führte er zusammen mit Manager Michael Meier die Geschäfte. Unter Niebaums Führung wurde Dortmund einmal Pokalsieger (1989), dreimal deutscher Meister (1995, 1996 und 2002), Champions-League-Sieger (1997) und Weltpokalsieger (1997).

Die Erfolge und Ambitionen des Präsidenten hatten jedoch einen hohen Preis. Unter Niebaum häufte der BVB Schulden in Höhe von 120 Millionen Euro an. Im Jahr 2000 ging der Verein an die Börse und erlöste 143 Millionen Euro, wovon rund die Hälfte zur Tilgung der Schulden verwendet wurde. Nur knapp entging der Traditionsklub im März 2005 der Insolvenz, Niebaum erklärte seinen Rücktritt.

