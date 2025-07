Fast 21 Millionen: DFL vermeldet Ticketrekord

Die Bundesliga und die 2. Liga locken die Fans weiter an.

Der deutsche Profifußball hat in der vergangenen Saison einen Ticketrekord aufgestellt. Die 36 Vereine der Bundesliga und 2. Liga setzten in der Spielzeit 2024/25 fast 21 Millionen Eintrittskarten ab. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit.