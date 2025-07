FC Augsburg: "Menschenfänger" Wagner legt los

Er werde „jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht“ zur Arbeit kommen, sagte der 37-Jährige am Montag, 29 Tage nach seinem Abschied von der deutschen Nationalmannschaft, wo er Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann war : „Ich bin Lernender, sehr demütig und sehe den FCA als unfassbare Chance.“

Geschäftsführer Michael Ströll habe ihn in einem „unfassbaren“ ersten Gespräch „von Sekunde eins an angezündet“, meinte Wagner, „da habe ich gemerkt: Da hat jemand Bock, mich kennenzulernen. Nach diesem Gespräch war für mich sofort klar: Ich möchte zum FCA!“

Wagners „Abstrahleffekte waren völlig irrelevant“

Er fühle sich unwohl die Frage zu beantworten „und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen auch Normalität annimmt“, ergänzte Wagner.

Ströll betonte: „Es ist niemand größer als der Verein und der FC Augsburg. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Trotzdem ist es schön, einen gefragten Mann hier an meiner Seite zu haben.“ Es sei schön, wenn man eine Persönlichkeit beim FCA habe, die Strahlkraft habe.