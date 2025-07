FC Bayern: "Amüsant, wer uns alles abgesagt hat"

Max Eberl hat detaillierte Einblicke in den Transfer-Prozess von Luis Díaz zum FC Bayern gegeben.

„Mit den Abgängen von Thomas Müller und Leroy Sané war klar, dass wir in der Offensive etwas machen wollen. Wir haben dann unseren Kader angeschaut und geschaut, was brauchen und was wollen wir“, erklärte der Sportvorstand der Münchner bei der Vorstellung des Neuzugangs.