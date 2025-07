FC Bayern: Babbel legt gegen Hoeneß nach

Markus Babbel begründet seine Kritik an Bayern-Patron Uli Hoeneß und nimmt Sportvorstand Max Eberl in Schutz.

„Der Verein präsentiert sich in den letzten zwei Jahren einfach nicht gut. Für mich ist es dann auch kein Zufall, dass man gegen PSG und in der Champions League gegen Inter ausgeschieden ist, obwohl man wahrlich nicht die schlechtere Mannschaft war“, erklärte er im ran -Interview.

„Aber sie haben eben dieses Momentum nicht auf ihrer Seite, weil sie drumherum viel zu viele Schlagzeilen produzieren. Das meinte ich mit meiner Kritik an Uli Hoeneß, der da federführend für mich ist.“

Babbel hatte den 73-Jährigen zuletzt in einem Gespräch mit Absolut Fußball als das „ größte Problem des FC Bayern “ bezeichnet. Eine Aussage, zu der Babbel auch weiterhin steht.

Babbel legt gegen Hoeneß nach

„Auch wenn er der Ehrenpräsident ist und viele meinen, er darf da machen und tun, was er will. Ich sage: Nein, der Verein steht über allem. Ich habe die allerhöchste Wertschätzung für das, was Hoeneß für Bayern geleistet hat. Nur ist das die Vergangenheit und nun geht es um die Zukunft“, konstatierte er.