FC Bayern: Dreesen gibt neue Einblicke im Fall Woltemade

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat neue Einblicke in den Kontakt zu Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart im Fall von Nick Woltemade gegeben.

„Wir haben ein Angebot abgegeben, das hat bis dato nicht zu einem Gespräch geführt. Und das ist der Status quo“, sagte Dreesen am Mittwoch bei der Eröffnung der Sonderausstellung „20 Jahre Allianz Arena“.

Auf die SPORT1 -Nachfrage, ob es denn normal sei, dass ein Verein noch vor Verhandlungen eine bestimmte Ablöse fordere , wurde Dreesen deutlich: „Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, ob was normal oder unnormal ist. Ich glaube, unsere Branche ist so verrückt, dass alles normal ist und auch manchmal unnormal.“

Woltemade?: „Wie es weitergeht, wird man sehen“

Die Bayern hatten 50 Millionen plus fünf Millionen Boni für den Jungstar geboten. Stuttgart will dem Vernehmen nach aber erst bei mindestens 65 Millionen Gespräche starten. Woltemade (23) war am Montag beim VfB ins Training eingestiegen.