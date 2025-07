FC Bayern: Luis Díaz beerbt einen Hoeneß-Sündenbock

Luis Díaz ist offiziell ein Spieler des FC Bayern . Er läuft in der kommenden Saison mit der Rückennummer 14 auf. Diese stehe für „Finesse und Schlitzohrigkeit”, wie der Rekordmeister in einer Mitteilung schrieb. Sie wurde aber auch von einem prominenten Sündenbock von Uli Hoeneß getragen: Juan Bernat .

Der Spanier lief in seinen letzten beiden Jahren beim Rekordmeister mit dieser Nummer auf. In dieser Zeit musste er auch die berühmte Brandrede des Bayern-Machers über sich ergehen lassen, nachdem Bernat in der Champions League gegen Sevilla „einen Scheißdreck“ gespielt habe.