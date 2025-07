FC Bayern verleiht Zaragoza erneut

Fußball-Rekordmeister Bayern München verleiht Bryan Zaragoza eine weitere Saison in die spanische Liga. Der Außenbahnspieler wird bis zum kommenden Sommer für Celta Vigo auflaufen, das teilten die Münchner am Mittwoch mit. Zaragoza steht seit Januar 2024 beim FCB unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an CA Osasuna verliehen.