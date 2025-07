FC verleiht Carstensen erneut

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat Rasmus Carstensen erneut verliehen. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger läuft in der kommenden Saison für den dänischen Fußball-Erstligisten Aarhus GF auf. Der Verein erhält zudem eine Kaufoption. Carstensen war im Sommer 2023 zu den Rheinländern gewechselt, in der vergangenen Rückrunde war er bereits per Leihe an den polnischen Erstligisten Lech Posen gebunden.