FCA: Weber startet mit Tuchels Unterstützung

Der 42-Jährige hatte mit Tuchel in Mainz, Dortmund, beim FC Chelsea und in Paris zwölf Jahre als Videoanalyst eng zusammengearbeitet.

Augsburg will sich weiterentwickeln

In Bezug auf neue Spieler sieht er „keine Not, weil wir eine sehr hohe Qualität im Kader haben. Wir sind nicht proaktiv, aber aufmerksam“, sagte Weber. Sein Credo: „Wir müssen kreativer und moderner als unsere Konkurrenten sein. Es liegt an uns, was hier entstehen wird. Aktiv, mutig, authentisch - das trifft es.“ Augsburg wolle „aktiven Fußball spielen, aber auch aktiv handeln. Wir wollen einen Schritt voraus sein, das ist mein Anspruch.“