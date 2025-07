Finanz-Revolution in der Bundesliga?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will offenbar künftig die Ausgaben der Profiklubs für Transfers, Gehälter und Berater deutlich regulieren. Laut Sport Bild plant die DFL eine Kaderkosten-Obergrenze nach dem Vorbild der UEFA.

Nur 70 Prozent für Spieler, Gehälter, Berater

In der Bundesliga gelten bislang lediglich Anforderungen an die Liquidität im Lizenzierungsverfahren. Mit der neuen Regelung würden Gehalts-Exzesse und riskante Investitionen deutlich eingeschränkt.

Allein in der Saison 2023/24 beliefen sich die Gehaltskosten für Spieler und Trainer auf satte 1,67 Milliarden Euro.

Mehr Transparenz als bei der UEFA

Im Unterschied zum UEFA-Modell will die DFL an zwei entscheidenden Punkten nachbessern: Zum einen soll ein klarer Sanktionskatalog in die DFL-Satzung aufgenommen werden – inklusive möglicher Geldstrafen, Transfersperren und Punktabzügen bei wiederholten Verstößen.