Fix! Bundesliga-Trainer verlängert langfristig

Der SC Freiburg hat vorzeitig die Verträge von Cheftrainer Julian Schuster sowie Co-Trainer Lars Voßler und Analyst Franz-Georg Wieland verlängert. Das gaben die Breisgauer am Montag bekannt. Über Vertragsinhalte vereinbarte der Klub Stillschweigen.

„Julian und sein Team haben im vergangenen Jahr beeindruckend gute Arbeit geleistet“, wird Vorstand Jochen Saier zitiert. „Julian bringt ein ganz hohes Maß an inhaltlicher Qualität und Identifikation ein. Die Entwicklung der Mannschaft ist absolut positiv und alle sind sehr eng beisammen. Es fühlt sich einfach gut an. Daher freuen wir uns sehr über die gemeinsame Verlängerung der Zusammenarbeit.“

Schuster führte Freiburg nach Europa

Der ehemalige Kapitän des SC Freiburg trat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Klub-Legende Christian Streich an und führte den SCF zurück nach Europa.

Am letzten Spieltag verspielte Freiburg zwar die Teilnahme an der Champions League, darf ab September aber wieder in der Europa League antreten.