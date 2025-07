Frankfurt startet mit Burkardt und Ekitiké

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist mit Neuzugang Jonathan Burkardt sowie dem auf dem Transfermarkt heiß gehandelten Hugo Ekitiké in die Saisonvorbereitung gestartet. 53 Tage nach dem Einzug in die Champions League standen auch die Leihrückkehrer Hrvoje Smolcic und Aurelio Buta auf dem Platz. Die U21-EM-Finalisten Ansgar Knauff, Nnamdi Collins, Nathaniel Brown und Elias Baum fehlten beim ersten Training auf dem Rasen ebenso wie die Nationalspieler Robin Koch oder Rasmus Kristensen.

Wegen des für den Abend im Deutsche Bank Park angesetzten Konzert der Band Linkin Park fand der Trainingsauftakt mit 21 Spielern in diesem Jahr ohne Zuschauer statt, lediglich Medienvertreter waren zugelassen. Am Montag und Dienstag hatten die Profis bereits Leistungstests absolviert. Nicht mehr dabei war da schon Angreifer Igor Matanovic, dessen Transfer zum Ligakonkurrenten SC Freiburg am Mittwochmorgen offiziell verkündet worden war.