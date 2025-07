Freund reagiert auf Bericht über möglichen Abschied vom FC Bayern

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wird mit einer Rückkehr zu Red Bull in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert der 48-Jährige auf die Gerüchte.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wird mit einer Rückkehr zu Red Bull in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert der 48-Jährige auf die Gerüchte.

Sky hatte am Montag berichtet, dass der Red Bull sich darum bemühe, Freund in den eigenen Kosmos zurückzuholen. Offen sei nur, ob er eine Rolle in Leipzig oder Salzburg übernehmen solle. Der Österreicher sei über das Interesse bereits informiert.