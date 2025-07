Fußball: St. Pauli leiht Nationalspieler Benins aus

Andreas Hountondji soll die Offensive der Hamburger beleben. Zuletzt spielte der wuchtige Angreifer in Belgien.

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Die Hamburger verstärken sich mit Andreas Hountondji, der 22 Jahre alte Angreifer kommt auf Leihbasis für die Spielzeit 2025/26 vom englischen Club FC Burnley. Zuletzt war der Nationalspieler Benins an Standard Lüttich ausgeliehen, wo er in Belgiens erster Liga in 18 Einsätzen vier Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.