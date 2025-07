„Gehört sich nicht“: Carro über Bayerns Werben um Wirtz

Bayern München hat sich mit dem öffentlichen Werben um Ausnahmespieler Florian Wirtz keinen Gefallen getan - so sieht es Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro. „So etwas gehört sich eigentlich nicht“, sagte der 60-Jährige im Gespräch mit der Welt am Sonntag: „Mich hat es mehr gewundert als gestört, dass sie öffentlich so aggressiv waren. Aber ich glaube, dass es gegenüber Florian und seinen Eltern nicht geholfen hat.“