Gittens-Wechsel vom BVB zu Chelsea perfekt

„Nach fünf fantastischen Jahren ist es Zeit für mich, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen“, schrieb Gittens bei Instagram: „Ich bin als 16-Jähriger beim BVB angekommen, und vom ersten Tag an glaubte der Verein an mich und gab mir den Freiraum, mich als Spieler und als Person zu entwickeln. Ich habe während meiner Zeit hier so viel gelernt und werde immer dankbar dafür sein.“