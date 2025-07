Bundesliga-Star nach Skandalvideo degradiert!

Dieses brisante Video hat ein Nachspiel für Florian Neuhaus ! Borussia Mönchengladbach hat den Mittelfeldspieler nach seinen in einem Clip in den sozialen Netzwerken verbreiteten Aussagen bestraft.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird der 28-Jährige nicht nur mit „einer hohen Geldstrafe“ belegt, sondern auch strafversetzt.

So wird Neuhaus von Borussia Mönchengladbach bestraft

In den nächsten vier Wochen werde er nicht mit der Bundesligamannschaft, sondern mit Borussias U23 trainieren, teilten die Gladbacher mit.

„Das Verhalten und die Aussagen von Florian Neuhaus sind vereinsschädigend und inakzeptabel, er hat mit seinen Worten dem Klub geschadet und handelnde Personen tief enttäuscht, das ist mit den Werten des Vereins nicht vereinbar,“ teilte Borussias Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann in einem Statement mit.

Brisantes Video mit Neuhaus geht viral

Auf der Plattform X kursierte vor wenigen Tagen ein kurzer Videoclip, in dem sich Neuhaus mit einer Gruppe von vier Personen unterhält. Sie tragen Trikots der Borussia und haben den 28-Jährigen, Spieler bei ebenjenem Klub, offenbar auf einer Promenade des Ballermanns auf der beliebten Ferieninsel Mallorca angetroffen.

„Er ist der schlechteste Manager der Welt“

Welcher Herkunft das Video ist, war zunächst ebenfalls nicht zu klären. Auf SPORT1 -Anfrage teilten die Gladbacher am Montag lediglich mit, dass sie den Fall prüfen und mit allen Beteiligten sprechen werden - zwei Tage später gab es nun die Folgen für Neuhaus und damit auch den klaren Hinweis, dass es sich im Clip tatsächlich um den Gladbach-Star handelt.

Auch über eine einvernehmliche Trennung war im Anschluss spekuliert worden. Neuhaus war in Gladbach zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Mittelfeldspieler, der noch 2022 für Deutschland gespielt hatte, stand in der vergangenen Bundesliga-Saison nur zweimal in der Startelf.