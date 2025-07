Gladbach leiht Hoffenheim-Stürmer Tabakovic aus

„Große Lust auf neue Herausforderung“

Tabakovic hatte in der vergangenen Saison in 22 Bundesliga-Spielen für Hoffenheim drei Tore erzielt, eines davon beim 4:4 im Borussia-Park. In der Saison 2023/24 war er in seinem einzigen Jahr bei Hertha BSC mit 22 Toren in 32 Partien Zweitliga-Torschützenkönig geworden.