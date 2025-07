VfL Wolfsburg: Das ist der „Gouda-Guardiola“

Anruf des VfL Wolfsburg überrascht Simonis

Der Anruf des Bundesligisten sei derweil auch für ihn unerwartet gekommen, gab Simonis zu. „Ich hatte in der Ehrendivision gerade erst als Cheftrainer begonnen. Wenn man nach elf Monaten die Möglichkeit hat, in einer der größten Ligen der Welt für einen grandiosen Klub zu arbeiten, dann ist das eine Überraschung“, sagte der 40-Jährige.

Simonis hatte in seiner Debütsaison als Cheftrainer mit den Go Ahead Eagles aus Deventer überraschend den niederländischen Pokal gewonnen, nun tritt er in Wolfsburg die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl an. „So geht es im Fußball. Manchmal geht es schnell aufwärts, und dann muss man diesen Zug nehmen. Jetzt müssen wir liefern, und das werden wir tun“, sagte er.