Große Neuerung bei Bundesliga-Sportschau!

In der Vergangenheit waren die Zweitliga-Zusammenfassungen nur beim Spartensender One zu sehen. Dies ändert sich aber nun.

ARD plant Sportschau-Neuerung

So werden die Highlights der 1. und 2. Bundesliga am Freitagabend stets ab 23.10 Uhr in einer 45-minütigen Highlightsendung ausgestrahlt.