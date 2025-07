Große Veränderungen in der Bundesliga geplant

Nach der harten Kost über 34 PDF-Seiten gab es Kartoffelsalat und Gegrilltes auf der Dachterrasse. Was die Bosse der Deutschen Fußball Liga (DFL) kurz zuvor beim Blick in die Zukunft aufgetischt hatten, dürfte einigen Klubchefs allerdings schwer im Magen liegen.

50+1-Thematik beschäftigt die Liga

Das liegt in erster Linie an Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg. Nach der vorläufigen Bewertung durch das Bundeskartellamt hatten die betroffenen Vereine mit Klagen gedroht, weil ihre Ausnahmeregelungen bei der sogenannten Investorensperre in der bisherigen Form nicht mehr geduldet werden sollen. Hinter den Kulissen glühen die Drähte, eine Lösung soll bis zum Beginn des kommenden Jahres her - auch wenn offenbar noch niemand so recht weiß, wie die aussehen könnte.