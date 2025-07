Burkardt-Abgang? Das sagt Heidel

„Ich werde keinen Wechsel bekannt geben, weil es noch keinen gibt“, sagte der Manager beim Trainingsauftakt der Mainzer am Mittwoch. Da könnten „die netten Kollegen aus Frankfurt schreiben, was sie wollen“.

Heidel: „Es ist nichts perfekt“

Heidel mit Spitze Richtung Eintracht

Heidel schickte am Mittwoch eine kleine Spitze in Richtung des Nachbarn am Main. In Mainz würden Verhandlungen „nicht über die Öffentlichkeit“ geführt, „in Frankfurt gibt es da teilweise andere Methoden“, sagte er. „Krach“ hätten die Klubs deswegen aber nicht.