TSG verleiht Profi schon wieder!

Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Innenverteidiger Attila Szalai auch in der kommenden Saison auf Leihbasis ab. Wie der Verein mitteilte, schließt sich der ungarische Nationalspieler vorerst dem türkischen Erstligisten Kasimpasa SK an.

Anfang 2024 war er an den SC Freiburg und in der jüngsten Rückserie an Standard Lüttich ausgeliehen.