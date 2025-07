HSV leiht Torhüter Peretz vom FC Bayern aus

Der Hamburger SV hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern verpflichtet. Der 25 Jahre alte Israeli wird für eine Saison von den Münchnern an den Aufsteiger ausgeliehen. Medien hatten bereits zuvor über die Leihe berichtet, offiziell teilten beide Teams den Transfer am Montag mit.