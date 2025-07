HSV: Polzin soll verlängern, Poulsen kommen

Damit will Kuntz Polzin die „Sicherheit und Rückendeckung geben“, dass der HSV wirklich an das Trainerteam glaubt, dass sie nicht mehr „die kleinen Hamburger Jungs“ sind: „Nein, nein, das sind unsere Bundesliga-Trainer, mit denen wir bereit sind, durch Krisen durchzugehen. Und wir werden es auch müssen, weil wir Krisen bekommen werden.“

Poulsen-Deal vor Vollzug: Kuntz gibt Klassenerhalt als Ziel aus

In der Saisonvorbereitung bestreitet der HSV zwei Trainingslager in Herzogenaurach (14. bis 18. Juli) sowie auf Mallorca (6. bis 10. August), am 16. August steht in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FK Pirmasens das erste Pflichtspiel auf dem Programm.