Irankunda verlässt Bayern in Richtung Watford

Die Bayern hatten Irankunda schon im November 2023 unter Vertrag genommen, der gebürtige Tansanier durfte aber erst nach seinem 18. Geburtstag zum 1. Juli 2024 vom Erstligisten Adelaide United nach München wechseln. Dort kam er auf vier Tore in 15 Regionalliga-Einsätzen, ehe er zur Rückrunde an die Grasshoppers Zürich in die Schweiz ausgeliehen wurde.