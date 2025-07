Kovac bestätigt: Can bleibt BVB-Kapitän

Trainer Niko Kovac hat Emre Can als Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bestätigt. „Es bleibt so, wie es ist“, sagte der Anfang Februar zum BVB gekommene Coach bei Sky nach dem 8:1-Testspielsieg beim Regionalliga-Aufsteiger Sportfreunde Siegen: „Ich bin mit der Wahl, die meine Vorgänger getroffen haben, sehr zufrieden.“

Can ist seit 2023 Kapitän beim BVB. Beim Test am Mittwoch in Siegen hatte der 31-Jährige wie bereits beim Trainingsauftakt zwei Tage zuvor verletzungsbedingt gefehlt. Das erste Pflichtspiel bestreitet Dortmund am 18. August im DFB-Pokal bei Drittligist Rot-Weiss Essen.