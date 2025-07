Leverkusen-Star Schick bestätigt Vertragsgespräche

Vizemeister Bayer Leverkusen arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Top-Stürmer Patrik Schick. Der 29-Jährige berichtete im Interview mit dem kicker selbst von den laufenden Gesprächen. Er spreche „in jedem Fall“ mit dem Klub darüber, sagte Schick: „Aber wir sind noch in Verhandlungen, und wir brauchen noch ein bisschen Zeit.“

Zuletzt hatte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bereits Interesse an einer Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags formuliert.

Gespräche mit ten Hag laufen positiv

Mit 21 Treffern war Schick in der vergangenen Bundesliga-Saison der erfolgreichste Torschütze der Leverkusener. Anschließend hatte der tschechische Fußball-Nationalspieler einen Verbleib öffentlich auch von seinen Eindrücken vom neuen Trainer Erik ten Hag abhängig gemacht, der auf den zu Real Madrid abgewanderten Meistercoach Xabi Alonso folgte. Diese waren positiv, wie Schick nun berichtete.

Ten Hag sei „ein fairer Typ“, sagte Schick: „Er ist sehr klar, weiß, was er von der Mannschaft will, hat bereits Titel gewonnen und wird seine Erfahrung gut nutzen können. Er weiß, was er tut.“ Auch die Aussicht, statt als alleinige Spitze zukünftig häufiger gemeinsam mit Victor Boniface aufzulaufen, stimmt Schick positiv.