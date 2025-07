Leverkusen verleiht Innenverteidiger Faye an Lorient

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Talent Abdoulaye Faye rund einen Monat nach dessen Verpflichtung an den französischen Erstliga-Aufsteiger FC Lorient verliehen. Das teilte der Werksklub am Dienstag mit. Beim französischen Zweitliga-Meister soll der 20 Jahre alte Innenverteidiger ein Jahr lang Spielpraxis sammeln.

"Abdoulaye Faye besitzt großes Potenzial. Er hat die Qualität, um in der Zukunft ein wichtiger Baustein unseres Kaders zu werden", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir sehen in der Leihe nach Lorient die beste Option, damit er auf möglichst viel Spielzeit auf hohem Niveau kommt. Das muss der nächste Schritt in seiner Entwicklung sein, die wir gespannt begleiten werden."