Magath mit Planlos-Vorwurf an Bosse des FC Bayern

Felix Magath hat deutliche Kritik an der aktuellen Transferpolitik des FC Bayern geübt. Der ehemalige Bundesliga-Trainer warf seinem früheren Klub eine gewisse Planlosigkeit vor.

Auf ihn als Beobachter mache der Rekordmeister derzeit „keinen guten Eindruck. Man weiß nicht so recht, wer wann was entscheidet und wie wird entschieden“, sagte Magath im Interview mit Sky .

Die Bayern haben in diesem Sommer mit Jonathan Tah und Tom Bischof schon zwei Spieler verpflichtet. Deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren jedoch die Absagen, die sich die Münchner in den vergangenen Wochen angeblich eingefangen haben sollen.

Magath versteht Bayern-Vorgehen nicht

So soll die sportliche Führung um Vorstand Max Eberl mit Vorstößen bei Nico Williams und Luis Díaz gescheitert sein . Florian Wirtz entschied sich für den FC Liverpool.

„Mal will man den Spieler, dann wieder den Spieler, dann kommt man wieder auf eine andere Idee, dann hat man nochmal einen anderen Spieler“, prangerte Magath an: „Das sieht nicht so nach Plan aus.“