Thomas Müller: Transfer jetzt "nahe"

Der Wechsel der Münchner Klub-Ikone Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS) steht offenbar vor dem Abschluss. Der Deal sei zwar noch nicht vollends besiegelt, aber „nahe“, berichten die Zeitungen des Medienunternehmens Postmedia (Vancouver Sun, The Province) unter Berufung auf eine Quelle innerhalb der Liga.

Demnach habe sich Vancouver mit Müller bereits geeinigt, im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag. Auch das Problem, Müller innerhalb der komplizierten MLS-Regeln in den Kader der Caps zu integrieren, sei gelöst. Letzte Hürde bleibe die Einigung zwischen Vancouver und dem Cincinnati FC, der die Rechte an einem Müller-Transfer in die MLS (Discovery Rights) hält. Dies sei aber nur noch eine Frage des „wann“, nicht mehr des „ob“.