Mit möglicher Kaufpflicht: Bayer verleiht Kovar nach Eindhoven

Der Nationalkeeper wurde vor allem in Pokalwettbewerben eingesetzt. Nun führt sein Weg in die Niederlande.

Torhüter Matej Kovar (25) verlässt den deutschen Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen und schließt sich auf Leihbasis der PSV Eindhoven an. Bei „Erfüllung bestimmter Kriterien“ greift für den niederländischen Meister eine Kaufpflicht für den Tschechen. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit. Kovars Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum 30. Juni 2027.