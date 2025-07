Nach Straßburg: Coulibaly verlässt BVB

Innenverteidiger Soumaila Coulibaly verlässt den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Wie der BVB am Montagabend bekannt gab, wechselt der französische U20-Nationalspieler in seine Heimat zum Erstligisten Racing Straßburg. Zur Ablösesumme machte der Verein keine Angaben.

„Soumi ist ein hervorragender Junge, der in der Vergangenheit leider immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In Straßburg kann er nun einen langfristigen Vertrag unterschreiben und in sein Heimatland zurückkehren“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir wünschen ihm alles Gute und vor allem anhaltende Gesundheit.“