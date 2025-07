Neymar? "Das war schon eine sehr krasse Erfahrung"

Myriam Wetter 30.07.2025 • 18:56 Uhr Antonio Nusa geht in sein zweites Jahr bei RB Leipzig. Im Interview spricht der Norweger über sein Treffen mit Idol Neymar, die Gerüchte um Teamkollege Xavi Simons und verrät seinen ersten Eindruck vom neuen Trainer Ole Werner.

Hinter RB Leipzig liegt die schlechteste Saison in der noch recht kurzen Bundesliga-Geschichte des Vereins. Die Folge aus dem Verpassen des internationalen Geschäfts war, dass mit Ole Werner ein neuer Trainer verpflichtet wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im SPORT1-Interview spricht RB-Star Antonio Nusa über seinen ersten Eindruck vom neuen Coach. Zudem reagiert er auf die Wechselgerüchte um Mitspieler Xavi Simons, berichtet von dem Treffen mit seinem Idol Neymar und nennt seine Ziele für die zweite Saison mit den Bullen.

Leipzig-Star freut sich über Neuzugänge

SPORT1: Antonio Nusa, vor ein paar Tagen hat das Training wieder begonnen. Wie ist Ihr Eindruck vom Team?

Antonio Nusa: Es ist schön, wieder zurück zu sein. Trainingslager sind intensiv, aber wir genießen es auch. Wir haben ein paar sehr gute Spieler dazubekommen. Es ist schön, neue Gesichter in der Runde zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

SPORT1: Wie nehmen Sie Ihren neuen Trainer Ole Werner bisher wahr?

Nusa: Ich mag ihn. Er ist ein guter Trainer. Ich mag seine Ideen. Er hat ja gerade erst angefangen, aber ich bin sicher, dass es eine gute Saison wird.

So schlägt sich Werner als neuer Leipzig-Trainer

SPORT1: Was hat Sie bisher an seinem Training und seiner Persönlichkeit überrascht?

Nusa: Er ist sehr nett. Er hat ein gutes Herz und gute fußballerische Ideen, was am wichtigsten ist. Er ist erst seit ein paar Wochen bei uns, aber wir lernen uns immer besser kennen. Das Training läuft gut und es macht Spaß.

{ "placeholderType": "MREC" }

SPORT1: Sie sind jetzt seit über einem Jahr in Leipzig. Sind Sie bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen?

Nusa: Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt mein zweites Jahr und ich habe auch noch mehr Anspruch an mich selbst. Ich möchte dem Team noch mehr geben. Ich bin bereit! Ich versuche jeden Tag und jede Saison besser zu werden und noch mehr aus mir rauszukommen.

SPORT1: Sie haben selbst gesagt, dass Sie bisher noch nicht Ihr Bestes zeigen konnten. Warum?

{ "placeholderType": "MREC" }

Nusa: Letzte Saison war herausfordernd. Außerdem hatten wir viele Verletzte, auch ich habe verletzungsbedingt einige Spiele verpasst. Trotzdem konnte ich sowohl im Verein als auch in vielen Länderspielen mein Potenzial zeigen. Ich habe ein gutes Gefühl für die nächste Saison und darauf freue ich mich. Ich will mich natürlich auch selbst noch weiterentwickeln.

Nusa strebt das Maximum an

SPORT1: Wie sehr beschäftigt Sie die vergangene Saison noch?

Nusa: Nicht mehr so sehr. Es kommt mir vor, als wäre die letzte Saison schon lange her. Vor allem im Urlaub konnte ich abschalten. Jetzt denke ich gar nicht mehr daran. Ich fokussiere mich auf das, was kommt, und freue mich auf die neue Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

SPORT1: Mit welchem Ziel gehen Sie in die neue Saison?

Nusa: Das Ziel ist es, das Bestmögliche zu erreichen. Das ist zumindest mein Ziel. Sich für die Champions League zu qualifizieren, ist wichtig. Wir wollen einfach so viele Erfolge wie möglich feiern.

„Das war schon eine sehr krasse Erfahrung“

SPORT1: Auf der Brasilienreise haben Sie Ihr Idol Neymar getroffen und das Trikot mit ihm getauscht. Was war das für ein Gefühl?

Nusa: Da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen! Mit ihm auf dem Platz zu stehen und dann auch noch sein Trikot zu bekommen – das war schon eine sehr krasse Erfahrung. Sein Trikot habe ich eingerahmt und halte es in Ehren. Ich schätze es sehr, so einen Moment erleben zu dürfen. Das ist echt besonders für mich.

SPORT1: Leipzig hat sehr viele Transfers getätigt und es sind viele neue Spieler ins Team gekommen. Gibt es unter den neuen Spielern jemanden, mit dem Sie besonders gut zurechtkommen?

Nusa: Ich habe viel Zeit mit Johan Bakayoko und Yan Diomande verbracht. Die ersten Tage haben wir viel miteinander gesprochen. Aber auch mit den anderen verstehe ich mich gut. Max Finkgräfe ist ein toller Typ oder auch Ezechiel Banzuzi. Alle sind großartig und wir sorgen dafür, dass sie sich direkt wohlfühlen.

„Gerüchte und Begehrlichkeiten gibt es immer“

SPORT1: Es gibt auch Gerüchte über potenzielle Abgänge. Xavi ist einer von ihnen. Wie würde Sie ein Xavi-Abgang beeinflussen?

Nusa: Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen. Im Moment ist er hier, spielt mit uns, trainiert jeden Tag mit uns und das ist gut. Gerüchte und Begehrlichkeiten gibt es immer, denn er ist ein Top-Spieler.

SPORT1: Falls er geht, ist es möglich, dass Sie in seine Fußstapfen treten werden?

Nusa: Ich werde in meine eigenen Fußstapfen treten. Xavi ist ein guter Spieler, aber wir sind verschiedene Spielertypen. Ich werde versuchen, die Dinge auf meine Weise zu machen. Aber natürlich lernen wir alle voneinander.

Freude über Aufsteiger HSV und Köln

SPORT1: Mit Hamburg und Köln sind neue Teams in die Liga gekommen. Was erwartet Sie da in der neuen Saison?

Nusa: Das ist toll. In den Stadien herrscht eine großartige Atmosphäre. Die Teams kenne ich noch nicht gut, aber ich weiß, dass es energiegeladen wird. Das freut mich sehr.

SPORT1: Wie würden Sie Ihre Traum-Saison beschreiben?

Nusa: Wenn Sie mich nach meiner absoluten Wunsch-Traum-Saison fragen: grundsätzlich natürlich beide Titel zu gewinnen. Den DFB-Pokal und die Liga zu gewinnen, wäre wirklich ein absoluter Wunsch-Traum. Außerdem möchte ich so gut spielen, wie ich nur kann. Da möchte ich konstanter werden. Darüber wäre ich sehr glücklich.

„Die letzte Saison ist Vergangenheit“

SPORT1: Ihr Nationaltrainer hat zuletzt kritisiert, dass Sie im Team wohl nicht die optimale Rolle spielen würden. Sie und Leipzig würden nicht zusammenpassen. Was denken Sie darüber?