Prägt Schuster in Freiburg die nächste Ära? „Schwer planbar“

Julian Schuster hat das Erbe von Christian Streich erfolgreich angetreten: Gleich in seiner ersten Saison führte der Trainer den SC Freiburg in die Europa League. Die Belohnung: Eine vorzeitige Vertragsverlängerung - der Beginn der nächsten Freiburger Trainer-Ära? „Solche Dinge sind sehr schwer planbar“, sagte Schuster im Sport1-Interview.

Er habe es als Spieler - von 2008 bis 2018 war er für Freiburg aufgelaufen - „nicht geplant, also habe ich das jetzt als Trainer auch nicht geplant“, betonte Schuster. Wenn es sich am Ende aber so ergebe, dass der ehemalige Kapitän in Freiburg eine ganze Generation anleite, „dann habe ich sicher nichts dagegen“.