Quansah debütiert: Leverkusen schlägt Bochum souverän

Wechselwilliger Xhaka in der Startelf

Vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach am 15. August stehen für Bayer noch drei Testspiele an, darunter ein Duell mit Klub-Weltmeister FC Chelsea (8. August). Der VfL Bochum von Trainer Dieter Hecking startet am kommenden Wochenende bei Darmstadt 98 in die neue Zweitliga-Saison.