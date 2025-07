Sammer sieht Kovac langfristig beim BVB

„Was Niko macht, ist klug und von Fachwissen gekennzeichnet. Er mag in Deutschland als konservativer Trainer gelten, ist aber sehr fortschrittlich“, erklärte Sammer im Interview mit dem kicker .

Kovac besitzt in Dortmund einen Vertrag bis 2026. Der 53-Jährige hatte den strauchelnden BVB im Januar übernommen und mit einer Aufholjagd in der Saisonendphase noch auf den vierten Platz der Bundesliga und damit in die Champions League geführt.